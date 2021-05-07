Товарооборот Китая и США с начала года вырос до $221,65 млрд

Товарооборот РФ и Китая за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 19,8%, до $40,207 млрд. Об этом сообщило во пятницу Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе - апреле вырос на 38,7% и составил около $18,19 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 7,7%, до $22,016 млрд.

Внешний товарооборот Китая за первые четыре месяца 2021 года вырос на 38,2% в годовом выражении, до $1,79 трлн.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны увеличился на 44%, до $973,69 млрд. Импорт вырос на 31,9%, до $815,79 млрд.

Товарооборот Китая и США за первые четыре месяца текущего года вырос в годовом исчислении на 61,8%, до $221,65 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 60,8%, до 161,167 млрд долларов. Импорт американской продукции вырос на 64,7%, до $60,483 млрд.