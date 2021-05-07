Усовершенствована структура ведомств, подчиненных Минсельхозу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Усовершенствована структура подведомственных и неподчиненных органов Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в разъяснении Кабинета министров к постановлению № 132.

Сообщается, что предусматривается принятие мер по совершенствованию структуры подчиненных и неподчиненных ведомств Министерства сельского хозяйства Азербайджана и созданию на их основе новых.

Постановление подготовлено в целях обеспечения развития аграрного сектора, адаптации менеджмента в этой сфере к современным требованиям, а также совершенствования структуры министерства, создания эффективной системы регулирования, организации контроля качества при оптимизации и реализации государственных услуг, регулировании деятельности в области науки, производства и услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)