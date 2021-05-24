БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снизились доходы компаний по оказанию услуг такси, сообщает в понедельник Trend.

С января по апрель 2021 года 7,9% пассажироперевозок автомобильным транспортом приходились на такси (за сопоставимый период 2020 года - 3,8%). Несмотря на рост этого показателя, число заказов компаний по оказанию услуг такси сократилось в связи с общим сокращением примерно на 30% пассажироперевозок в целом.

По результатам опроса, проведенного Trend среди компаний по оказанию услуг такси, за период пандемии доходы компаний упали на 30-40%.

"Доходы компаний упали, так как на фоне последствий пандемии заметно выросло число автомобилей, которые оказывают услуги такси. Многие из тех, кто работал в домах торжеств, крупных торговых центрах и других временно закрытых рабочих местах, занимаются сейчас пассажироперевозками на такси", - сказали в одной из компаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)