Экономика Азербайджана уверенно восстанавливается быстрыми темпами - министр

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана уверенно восстанавливается быстрыми темпами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что Азербайджан в январе - мае 2021 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 908 миллионов долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva