Экономика Азербайджана уверенно восстанавливается быстрыми темпами - министр
БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана уверенно восстанавливается быстрыми темпами.
Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.
Он отметил, что Азербайджан в январе - мае 2021 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 908 миллионов долларов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: Fidan_Babaeva
Лента новостей
Строительство на освобожденных землях Азербайджана станет приоритетом госбюджета на ближайшие годы - министр
Первый заместитель министра здравоохранения здравоохранения Азербайджана принял делегацию во главе с послом Израиля (ФОТО)
Посол Азербайджана во Франции поделился публикацией фотографа Резы Дегати о гибели журналистов в Кельбаджаре (ВИДЕО)
В Хьюстоне прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей (ФОТО)
Суд отклонил ходатайство гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)
Прокурор попросил 20 лет лишения свободы для гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)
Железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного проекта "Один пояс – один путь" – Станислав Притчин
Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления - омбудсмен Азербайджана
Представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в Воркуте в память о погибшем 19-летнем Векиле Абдуллаеве
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах