Пшеница убрана на более чем половине посевных площадей – Минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сбор урожая пшеницы завершен на более чем половине посевных площадей, урожайность будет более высокой, чем в прошлом году, сказал в четверг Trend завотделом Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в данный момент в стране продолжается уборка зерна: «Согласно сегодняшней оперативной сводке, уборка завершена на территории в 578 250 гектаров, с которых собрано 1 832 176 тонн урожая. Средняя урожайность по зерну составляет 31,7 центнера. До сегодняшнего дня с территории в 321 086 гектаров собрано 993 115 тонн ячменя, с территории в 257 164 гектара – 839 061 тонна пшеницы».

Гусейнов отметил, что к процессу уборки урожая привлечено 1720 комбайнов: «977 из них принадлежат физическим и юридическим лицам. В зоне уборки работают 495 комбайнов ОАО "Aгросервис". Техникой ОАО собран урожай с 179 315 гектаров, частными комбайнами – с территории в 398 935 гектаров».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)