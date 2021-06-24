Торгово-экономические связи - движущая сила развития отношений Азербайджана и Украины - посол

БАКУ /Trend/ - Торгово - экономические связи между Азербайджаном и Украиной являются движущей силой развития двусторонних отношений.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Баку Владислав Каневский на совместном заседании Украинско-азербайджанского делового совета, организованном при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

По его словам, создание делового совета и укрепление торгово - экономического сотрудничества будут способствовать развитию бизнеса.

"Развитие этих отношений происходит через партнерство, межгосударственные связи и бизнес - ассоциации. Кроме того, стратегическое партнерство набирает темпы, и сегодняшняя встреча является продолжением фундаментальных основ, заложенных нашими правительствами во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан", - сказал Каневский.

Посол также считает, что создание этого совета придаст уверенность бизнес - деятельности двух стран.

"За всю историю независимости наших государств в ходе визита президента Украины в Азербайджан состоялся азербайджано-украинский бизнес-форум, который является самым большим форумом. Это мероприятие было ознакомительным, а сегодняшнее можно назвать секторальным, по отдельным отраслям", - сказал Каневский.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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