В Загатальском районе открылся Центр развития МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Загатальском районе Азербайджана открылся Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ.

В рамках церемонии открытия ее участники, в том числе предприниматели и граждане, желающие создать свой бизнес, были проинформированы о работе центра и оказываемых им услугах.

Центр будет проводить тренинги в сфере бизнеса и оказывать консультационные услуги гражданам, а также субъектам МСБ Загатальского, Балакенского, Гахского и других близлежащих районов.

Отметим, что все услуги центра - бесплатные.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)