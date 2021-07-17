В Загатальском районе открылся Центр развития МСБ (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Загатальском районе Азербайджана открылся Центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ.
В рамках церемонии открытия ее участники, в том числе предприниматели и граждане, желающие создать свой бизнес, были проинформированы о работе центра и оказываемых им услугах.
Центр будет проводить тренинги в сфере бизнеса и оказывать консультационные услуги гражданам, а также субъектам МСБ Загатальского, Балакенского, Гахского и других близлежащих районов.
Отметим, что все услуги центра - бесплатные.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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