Азербайджано-европейское сотрудничество важнее мелких бюрократических препон – польский журналист

Экономика 17 июля 2021 23:04 (UTC+04:00)
Азербайджано-европейское сотрудничество важнее мелких бюрократических препон – польский журналист

БАКУ/Trend/ - Азербайджано-европейское сотрудничество важнее мелких бюрократических препон.

Об этом сказал Trend известный польский политолог и журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба.

Он отметил, что Европейский Союз (ЕС) – это самый сложный политико-экономический проект в истории международных отношений.

По его словам, увеличение товарооборота между Азербайджаном и ЕС в условиях нынешнего мира – непростая, но вполне реалистичная задача для страны с таким потенциалом.

«Часть проблемы лежит в структуре устройства и динамике функционирования объединенной Европы. ЕС – это очень непростой партнер, и многие государства мира жалуются на бюрократические препоны, мешающие развитию вроде бы объективно существующего потенциала. Заинтересованность есть, товары есть, деньги есть, а согласование мелочей по каждому виду продукции тянется годами.

В данном вопросе необходимо учитывать тот факт, что ЕС – это самый сложный политико-экономический проект в истории международных отношений, в рамках которого 27 стран-членов должны согласовывать каждое решение на основе консенсуса, то есть в случае, если хоть кто-то по какой-то причине не одобряет какой-то вопрос в связи с торговыми квотами, таможенными пошлинами или налогами, санитарными нормами, техническими стандартами, защитой интеллектуальной собственности или сертификацией, то брюссельская бюрократия просто откладывает его на "потом"», – сказал политолог.

Корейба отметил, что причины несогласия могут быть самые разные, и с каждой из этих ситуаций необходимо работать отдельно.

«Плохая новость в том, что ЕС – это огромная бюрократия, внутри которой идет постоянная борьба за приоритеты и которая иногда просто теряет ориентацию в динамике и направлениях собственной деятельности. Хорошая новость – нет никакой дискриминации Азербайджана в торговых вопросах. Другие внешние партнеры, включая великие державы (чего стоят годы торговых переговоров с Китаем или США), уже привыкли к специфической деловой культуре брюссельских чиновников. Такие страны, как Польша, пытаются активно предлагать изменения в практику бюрократической обработки торговых вопросов, особенно в отношении Восточных партнеров ЕС, но общего консенсуса на этот предмет нет и достичь его в ближайшее время будет очень трудно.

Поэтому нет другого выбора, кроме как работать в заданных многолетней практикой условиях. С одной стороны, это сложно с точки зрения здравого смысла, с другой – в этом есть определенные плюсы. Поскольку практически любой товар, допущенный для импорта в ЕС, регулируется множеством разнообразных норм, в связи с этим нужно изучать эти нормы, внедрять их в отношении каждого продукта и разрешить компетентным органам ЕС проверку соответствия по ранее согласованной процедуре.

Большой плюс в том, что формальные правила работают в обе стороны, они часто имеют заградительный характер, и их сложно выполнить, но если они выполнены, то очень сложно заблокировать выработанный механизм, например, по политическим или идеологическим мотивам», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что для увеличения товарооборота нужно понять, как работает европейская бюрократия, простить ей ее недостатки и пользоваться возможностями: «Это требует выдержки и мотивации, но азербайджано-европейское сотрудничество того стоит. Стратегические приоритеты важнее мелких бюрократических препон, их нужно воспринимать как прозу жизни, а не в качестве принципиальной позиции.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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