Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития связей - министр (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития наших связей.
Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что в рамках рабочего визита в Израиль на встрече с министром иностранных дел этой страны Яиром Лапидом было выражено удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества, обсуждены пути укрепления партнерства двух стран.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития связей - министр (ФОТО)
Специалистам в сфере животноводства для работы на освобожденных территориях Азербайджана предоставлено необходимое оборудование
Пограничные инциденты создаются Арменией, чтобы не выполнять обязательства по трехстороннему заявлению - Игорь Коротченко
Утверждения о заявлении Мустафы Шентопа о создании совместной тюркской армии не соответствуют действительности (ВИДЕО)
Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по нескольким направлениям - менеджер ВБ
Победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии - американский генерал-майор (ФОТО)
XII Габалинский музыкальный фестиваль будет посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
"Узбекнефтегаз" и французская Arkema обсудили применение передовых технологий в очистке природного газа от соединений серы
На строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов
Замминистра прокомментировал попытки некоторых сил в Азербайджане настроить общество против минтруда
На суде в Баку прокурор потребовал наказания для армян, пытавших азербайджанцев во время первой Карабахской войны
Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе - омбудсмен Азербайджана
Для соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны в Азербайджане мобилизованы все ресурсы - замминистра (ФОТО/ВИДЕО)
Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение
Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции – Джейхун Байрамов (ФОТО)