В Тертере реконструирована автодорога, соединяющая 5 населенных пунктов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог завершило строительные работы, осуществленные в целях выполнения распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу – Ашагы Гапанлы – Азад Гарагоюнлу – Илхычылар – Кочарли Тертерского района».

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве, строительство дороги Эвоглу – Ашагы Гапанлы – Азад Гарагоюнлу – Илхычылар – Кочарли, соединяющей 5 населенных пунктов, создаст условия для комфортного проезда около семи тысяч человек.

Реконструированная в соответствии с IV технической категорией дорога расширена до 10 метров: сюда входят 6-метровая проезжая часть и 2-метровые обочины.

В целях отвода вод под автомобильной дорогой были восстановлены имеющиеся и построены новые водоотводные линии.

После этого, в соответствии с требованиями «Норм и правил строительства» были осуществлены работы по укладке крупно- и мелкозернистого асфальтобетонного слоя.

На заключительном этапе проекта, который был реализован под непосредственным контролем руководства Госагентства, в необходимых местах были установлены автобусные остановки, дорожные знаки, указатели километража и сигнальные столбы, а также нанесена дорожная разметка.

Реконструкция дороги, наряду с обеспечением комфортного проезда жителей вышеназванных населенных пунктов, также улучшит условия для грузовых и пассажирских перевозок, что положительно скажется на развитии сельского хозяйства региона.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)