В Азербайджане будет разработан законопроект о социальном предпринимательстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан законопроект о социальном предпринимательстве, в связи с чем в Агентстве прошла встреча, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

На встрече было отмечено, что формирование возможностей достойной занятости для уязвимых групп, их интеграция в общество и поощрение социального предпринимательства являются одними из приоритетных направлений.

Госагентство занятости проводит ряд работ по выходу на рынок труда и освоению малого бизнеса социально уязвимыми группами населения, лицами с инвалидностью.

На встрече также состоялся обмен мнениями по разработке законодательного проекта о социальном предпринимательстве, достигнута предварительная договоренность о формировании Рабочей группы.

Отметим, что во встрече принимали участие представители Общественного объединения «Организация предпринимателей-инвалидов», Агентства господдержки НПО, Национальной конфедерации организаций предпринимателей, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Азербайджанского государственного экономического университета.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)