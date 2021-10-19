БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку открывается ярмарка-продажа пчеловодческой продукции, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

21-я республиканская ярмарка-продажа пройдет при совместной организации министерства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

Пчеловодческая продукция будет выставлена в Наримановском районе, ул. Фатали хана Хойского, 5, недалеко от станции метро "Гянджлик".

Ежедневно с 20 октября по 7 ноября с 09:00 до 19:00 граждане смогут посетить ярмарку.

На склады отправлено около 120 тонн меда и другой пчеловодческой продукции.

Продукция, показатели которой не отвечают стандартам качества и пищевой безопасности, не будет допускаться к продаже.

Напомним, что в ярмарке примут участие 250 пчеловодов (по 40 от каждого экономического района).

Принять участие могут только пчеловоды, имеющие COVID-паспорт или сертификат иммунитета.

Отметим, что каждый пчеловод сможет выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 пчелиных сот.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)