В Азербайджане на реках Баргюшад и Хакари будут построены водохранилища - замминистра
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут построены водохранилища на реках Баргюшад и Хакари для обеспечения освобожденных территорий питьевой водой.
Об этом сообщил Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
"Эти водохранилища обеспечат питьевой водой города Агдам, Физули, Джебраил и прилегающие территории. Кроме того, у нас там очень большие земли, которые в период оккупации не получали воду. Сюда же относятся территории Бардинского и Тертерского районов. Строительство этих водохранилищ и восстановление других создадут условия для обеспечения водой этих территорий", - сказал замминистра.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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