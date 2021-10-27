В Азербайджане предложено увеличить размер критерия нуждаемости
БАКУ /Trend/ - В 2022 году размер критерия нуждаемости в Азербайджане, как ожидается, составит 200 манатов.
Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати, передает Trend.
Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент), и его планируется обсудить на пленарных заседаниях.
Отметим, что на 2021 год критерий нуждаемости был установлен в размере 170 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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