Европейские газохранилища могут опустеть к концу марта

БАКУ /Trend/ - Холодная европейская зима может привести к падению уровней запасов газа до нуля к концу марта 2022 года, если поставки российского газа не будут превышать текущие уровни.

Как сообщает Trend со ссылкой на международную консалтинговую компанию Wood Mackenzie, этот показатель на 14 миллиардов кубометров ниже среднего показателя за пять лет, что приведет к потрясению рынка.

"Но если это произойдет, на рынке может появиться альтернатива - использование значительного количества буферного газа, имеющегося в европейских хранилищах. Использование буферного газа может позволить рынку получить дополнительные 15 миллиардов кубометров, что ослабит дефицит предложения", - отмечает компания.

Как отмечается, на сегодня европейские газовые хранилища заполнены примерно на 75 процентов, что составляет 83 миллиарда кубометров.

Согласно сообщению Wood Mackenzie, для таких стран, как Франция и Бельгия, где нет ни истощенных месторождений, ни возможностей для строительства соляных пещер, водоносные горизонты являются предпочтительным методом хранения больших объемов газа.

"Около 75 процентов всего газа в водоносных горизонтах переходит в буферный газ. Это означает, что на каждую единицу рабочего газа в водоносном горизонте приходится около трех единиц буферного газа", - отмечает компания.

Анализ Wood Mackenzie предполагает, что Франция, объем запасов которой оценивается в 33 миллиарда кубометров, должна иметь наибольшее количество буферного газа из-за чрезвычайно высокой доли водоносных горизонтов в ее хранилищах. Далее идет Италия с 23 миллиардами кубометров истощенных месторождений, за ней следует Германия с 18 миллиардами кубометров газа.

(Автор: Хаган Исаев)