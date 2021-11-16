В этом году трансферты из Госнефтефонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В этом году трансферты из Государственного нефтяного фонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью.

Об этом сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, более высокие, чем ожидалось, цены на нефть позволили повысить доходы Госнефтефонда и бюджета.

В 2021 году трансферты из Госнефтефонда в бюджет использовались не полностью, что позволит сократить их в 2022-м, отметил Шарифов.

Трудности, вызванные пандемией коронавируса, остались позади, сказал глава ведомства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)