БАКУ /Trend/ - Новосибирские компании имеют большой потенциал выхода на рынок Азербайджана.

Об этом сказала в интервью Trend в четверг руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области (Россия) Алина Мусиенко.

По ее словам, компании по производству светодиодных светильников для всех видов промышленных и жилых зданий и стадионов, лифтового оборудования для жилых, промышленных и медицинских учреждений, а также по производству удобрений уже имеют в Азербайджане потенциальных контрагентов.

"У нас уже есть потенциальные контрагенты из Азербайджана для налаживания сотрудничества и партнерства. Наши производители имеют большие возможности выйти на рынок страны, и в этом направлении мы работаем над установлением соответствия товаров наших компаний требованиям Азербайджана", - сказала она.

Мусиенко отметила, что компании из Новосибирска готовы также участвовать в цифровизации городов и сел Азербайджана: "Выход наших компаний на рынок Азербайджана сможет поспособствовать развитию цифровизации городов и сел и проведению работ по озеленению. Наши технологии помогут провести реконструкционные работы без какого-либо ущерба первоначальному облику тех или исторических объектов".

(Автор: Садраддин Агджаев)

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