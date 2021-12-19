Азербайджан увеличит экспорт фруктов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в ближайшее время увеличит экспорт фруктов.

Об этом сказал Trend директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

Он отметил, что в Азербайджане произведены фундаментальные изменения в механизмах государственной поддержки предпринимателей агросектора.

"Одним из приоритетных направлений государственной поддержки определено создание интенсивных фруктовых садов. Это стало стимулом для наших фермеров. Уже создаются новые интенсивные фруктовые сады, что в свою очередь обеспечит рост экспорта фруктов из Азербайджана уже в ближайшее время", - сказал директор Центра.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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