В Азербайджане увеличилось количество застрахованных видов растений и животных
БАКУ / Trend / - В Азербайджане увеличилось количество застрахованных видов растений и животных в сельском хозяйстве, сообщает в среду Trend.
В пояснении к Постановлению Кабмина № 398 говорится о включении в состав предмета аграрного страхования подсолнечника, сои, клевера, гороха, зеленого гороха, вишни, алычи, яблок, груш, клубники, абрикосов, слив, черешни, айвы, фиников, гранатов, персиков, оливок, миндаля, орехов, лука, капусты, арбуза, дыни, помидоров, чеснока, проса, а также малого и крупного скота, предназначенного для производства мяса.
Cогласно изменениям, количество застрахованных сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства будет увеличено с 14 до 41 вида.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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