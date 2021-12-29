В прогнозируемых на 2022 г. доходах и расходах ГФСЗ Азербайджана рисков не ожидается

БАКУ /Trend/ - В 2022 году рисков по прогнозируемым доходам и расходам Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана не ожидается.

Об этом сказал в среду председатель ГФСЗ Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

По его словам, экономика Азербайджана восстановила темпы роста на допандемическом уровне.

«Таким образом, прогнозируемым доходам ничто не угрожает. Расходы ГФСЗ также будут исполняться по установленному графику», - сказал Мамишев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)