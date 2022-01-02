Ипотечный фонд Азербайджана в 2021 г. передал в аренду с правом выкупа в 2 раза больше квартир

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа с начала года до 29 декабря ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) Азербайджана оформлено и передано гражданам 867 тысяч квартир, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь ИКГФ Егяна Рамазанова.

По ее словам, за все время фондом передано 1,28 тысячи квартир.

"Средний возраст лиц, пользующихся механизмом аренды жилья, - 35 лет, при этом более 70 процентов составили молодые люди и молодые семьи. В то же время в целях дальнейшего упрощения и повышения доступности использования механизмов аренды жилья в течение 2021 года упрощены процессы оценки доходов, а также смягчены другие условия. Кроме того, налогоплательщикам, имеющим фиксированный доход, тоже предоставлена возможность воспользоваться арендой жилья с правом выкупа", - подчеркнула Рамазанова.

Отметим, что в настоящее время ИКГФ предлагает одну, двух, трех и четырехкомнатные квартиры по семи различным районам Баку, в Сумгайыте и Абшеронском районе. Все квартиры отремонтированы на высоком уровне с использованием новых и современных строительных материалов, оснащены системой комби-отопления (включая сам прибор), счетчиками воды, газа, электричества, а права собственности зарегистрированы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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