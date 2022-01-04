ИКГФ Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году по линии Ипотечного и кредитно - гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на сумму 722 тысячи манатов, а всего за период существования фонда - кредиты на более 1,988 миллиарда манатов, сообщила Trend глава пресс-службы ИКГФ Егяна Рамазанова.

Она отметила, что в целом сумма выданных гарантированных кредитов и субсидий превысила 248 миллионов манатов, что позволило создать в Азербайджане около 3,3 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, только в 2021 году 1 268 квартир было реализовано путем сдачи их в аренду с правом выкупа.

"В целях улучшения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и снижения платежного бремени за счет средств, выделенных из государственного бюджета, фондом в 2019-2021 годах по процентам, начисленным на предпринимательские кредиты, были выданы кредиты на сумму 21 миллион манатов. В результате предоставленных за счет государственной поддержки субсидий среднегодовая процентная ставка по предпринимательским кредитам, выданным заемщикам, была снижена до 6,5 процента. В 2022 году поддержка предпринимателей будет продолжена", - сказала Рамазанова.

Отметим, что количество выданных ипотечных кредитов составило 36 654, а сумма гарантий и субсидий превысила 248 миллионов манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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