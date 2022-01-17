Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш Тертерского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает работу по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях. В освобожденных от оккупации поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района проводятся неотложные меры по водообеспечению объектов.

Как сообщили Trend в понедельник в Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, работы, проводимые в поселке Суговушан и селе Талыш, осуществляются в рамках неотложных мер с целью подачи питьевой воды в населенные пункты. Несмотря на то, что в обоих населенных пунктах в свое время были пробурены субартезианские скважины, за период оккупации они пришли в непригодное состояние и не эксплуатировались. Специалистами ОАО "Азерсу" были оценены возможности этих скважин и принято решение об их повторном вводе в эксплуатацию. С этой целью в каждой из субартезианских скважин в поселке Суговушан и селе Талыш будут установлены новые насосы и генераторы. От территорий, где находятся скважины, до населенных пунктов посредством полиэтиленовых труб различного диаметра проложена магистральная линия водоснабжения протяженностью 3 км. В селе Талыш строительство водопровода уже завершено, а в поселке Суговушан работы близятся к завершению. В целом построено 90 процентов магистральных водопроводов. От новопостроенных водных линий будет создано подсоединение к внутренним системам объектов. В ближайшее время предусмотрено завершение строительно-монтажных работ.

Отметим, что ОАО "Азерсу" с целью восстановления снабжения питьевой водой проведены неотложные работы в городе Шуша, поселке Гадрут, Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)