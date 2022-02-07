Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика 7 февраля 2022 16:16 (UTC+04:00)
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам, что является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, протяженность автодороги Барда-Агдам составит 45 километров.

Согласно поручению главы государства, дорога строится с учетом плана развития Карабаха в соответствии с первой технической категорией и будет четырехполосной.

В настоящее время на участках автодороги Барда-Агдам между 5-45 км продолжаются земляные работы. С помощью специальной техники ведутся работы по расширению дороги и осуществляется строительство нового полотна шириной 26,5 метра.

Завершаются работы по строительству двух однопролетных мостов протяженностью 91,3 и 18,2 метра на 25 и 40 км дорогах, а также 32,2-метрового путепровода на 41 км.

Наряду с этим, на 14 км началось строительство дорожной развязки протяженностью 66 метров.

На 29 километре дороги начато строительство "Pit stop". Также будут построены автобусные остановки.

Отметим, что дорога прокладывается до освобожденного от оккупации города Агдам. Первые 14 километров проходят через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же автодорога охватит более 20 населенных пунктов двух районов, включая города Барда и Агдам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Ускоренными темпами продолжается строительство дороги Барда-Агдам (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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