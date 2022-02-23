Назван объем средств в рамках пакетов соцреформ в Азербайджане за последние четыре года

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года в Азербайджане были реализованы три основных пакета социальных реформ, охвативших более 40 процентов населения страны, а дополнительные средства в их рамках составили в общей сложности 6 миллиардов манатов, или 3,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы, решения" в Баку.

Бабаев отметил, что за этот период минимальная зарплата выросла в среднем в 2,3 раза, минимальная пенсия - в 2,2 раза, социальные пособия - на 70 процентов, общие социальные расходы - на 2,5 миллиарда манатов. По сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия повысилась в среднем на 65 процентов, среднемесячная зарплата - на 35 процентов, медианная зарплата - на 74 процента, а фонд заработной платы - вдвое.

По его словам, увеличение количества трудовых договоров на 30 процентов за указанный период положительно сказалось и на поступлениях по социальному страхованию.

"За последние 4 года доходы Госфонда по соцзащите выросли на 42 процента, то есть на 1,5 миллиарда манатов. Объем трансфертов из госбюджета в фонд сократился на 14 процентов, и в текущем году составил 21,6 процента. За тот же период объем социальных выплат населению за счет отчислений ГФСЗ вырос на 1,5 миллиарда манатов, и более 97 процентов расходов фонда составили социальные выплаты", - сказал министр.

Бабаев отметил, что 400 тысячам лиц были предоставлены социальные пособия, 300 тысячам - пенсии, 40 тысячам семей - адресная государственная социальная помощь. Среднемесячная сумма этой помощи на каждую семью за последние 4 года увеличилась в 2,5 раза и достигла 380 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)