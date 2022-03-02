«Золотая Корона» работает в Азербайджане в обычном режиме - директор сервиса
БАКУ /Trend/ - "Золотая Корона" работает в Азербайджане в обычном режиме, сказал в среду Trend директор сервиса "Золотая Корона – Денежные переводы" Иван Ситнов.
"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами в Азербайджане. Все платежи проводятся штатно, переводы выдаются и отправляются во всех доступных валютах: долларах, евро, рублях, манатах", - сказал Ситнов.
Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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