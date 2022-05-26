Открылся международный стартап-саммит "Take Off Baku" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках TEKNOFEST начал свою работу международный стартап-саммит "Take Off Baku". В нем принимают участие 50 стартапов из 8 стран, включая Азербайджан, сообщает в четверг Trend.

Международный стартап-саммит "Take Off Baku" пройдет 26-29 мая в Баку в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии TEKNOFEST при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерства промышленности и технологий Турецкой Республики

Стартапы-участники выступят с презентациями перед инвесторами с девятью предложениями в сфере образования, 5 - в сфере "Fintech", 2 - в здравоохранения, 7 - в сфере "умный город", 2 - в транспорте и логистике, 2- в инфраструктуре и безопасности, 3 - в сфере развлечений, 8 - в социальной сфере, 1 - в сфере "Media&Ads" и 11 - в других сферах. Из общего объема представленных проектов 80 процентов приходятся на программное, 20 процентов - на аппаратное обеспечение.

Отметим, что до официального открытия мероприятия для 50 стартапов, получивших статус участников, международными наставниками были организованы 11 мастер-классов на темы "Выбор правильного сегмента на рынке", "Клиентоориентированные решения", "Питчинг", "Инновационность и эффективность" и "Функциональная компетентность стартап-команды".

В рамках мероприятия стартапам будет предоставлена возможность выступить с презентацией, провести встречи в формате B2B, встретиться с инвесторами, принять участие в выставках и панельных дискуссиях.

Модератором стартап-саммита "Take Off Baku" выступит эксперт международного уровня по стартапам и акселераторам Тал Джатран.

Церемония награждения стартапов состоится 28 мая.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.