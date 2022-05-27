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Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)

Экономика Материалы 27 мая 2022 22:15
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией подписан документ об экономическом партнерстве.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"Мы поговорили с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком о роли тесных связей между нашими странами в развитии двусторонних экономических отношений, создании совместных институтов для укрепления сотрудничества в сферах малого и среднего бизнеса, промышленности, а также стандартизации и метрологии. Подписан Меморандум о взаимопонимании по укреплению экономического партнерства с братской страной", - говорится в публикации.

Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве (ФОТО)
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