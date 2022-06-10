В Азербайджане увеличились выплаты по пенсиям и пособиям

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2022 года продолжилась динамика роста пенсий, пособий, стипендий, выплат адресной государственной социальной помощи.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, за указанный период подведомственным министерству Госфондом соцзащиты были выплачены 2, 717 миллиарда манатов.

Это на 7,8 процента, или 198 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в рамках очередного пакета реформ с начала текущего года обеспечено очередное повышение зарплат, пенсий и пособий, стипендий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)