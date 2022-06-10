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Обсуждено сотрудничество между ЕБРР и Агентством Азербайджана по развитию МСБ

Экономика Материалы 10 июня 2022 20:32
Обсуждено сотрудничество между ЕБРР и Агентством Азербайджана по развитию МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в пятницу Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в стране Камолой Махмудовой.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между агентством и ЕБРР в рамках проекта технической помощи, а также выражена заинтересованность в расширении этого сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки инициатив в сферах цифровой и "зеленой" экономики, государственно-частного партнерства, расширения возможностей финансирования МСБ, участия в различных программах и проектах ЕБРР.

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