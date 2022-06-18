Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры государственной поддержки продвижения и расширения возможностей продажи продукции микро-и малых предпринимателей.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, при поддержке агентства еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию и услуги на выставке по продвижению местных компаний Partners and Business Baku 2022, проходящей в Baku Crystal Hall.

На специальном стенде агентства демонстрируются продукты и услуги МСБ в промышленной, пищевой, строительной и других отраслях.

Агентство оказывает безвозмездную поддержку участию МСБ в выставках, проводимых в стране и за рубежом, а также доступу к торговым сетям с целью поддержки расширения торговых возможностей и реализации местной продукции МСБ. Также действует портал онлайн-торговли kobmarket.az.

Отметим, что выставка Partners and Business Baku 2022 проводится при совместной организации с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и ООО "Marsol" в партнерстве с Kapital Bank, на ней представлены продукты и услуги около 200 местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, сферах ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и др.

Выставка-конференция продлится до 18 июня.

​ (Перевод: Нубар Кулузаде)