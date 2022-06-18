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Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)

Экономика Материалы 18 июня 2022 09:37
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры государственной поддержки продвижения и расширения возможностей продажи продукции микро-и малых предпринимателей.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, при поддержке агентства еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию и услуги на выставке по продвижению местных компаний Partners and Business Baku 2022, проходящей в Baku Crystal Hall.

На специальном стенде агентства демонстрируются продукты и услуги МСБ в промышленной, пищевой, строительной и других отраслях.

Агентство оказывает безвозмездную поддержку участию МСБ в выставках, проводимых в стране и за рубежом, а также доступу к торговым сетям с целью поддержки расширения торговых возможностей и реализации местной продукции МСБ. Также действует портал онлайн-торговли kobmarket.az.

Отметим, что выставка Partners and Business Baku 2022 проводится при совместной организации с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и ООО "Marsol" в партнерстве с Kapital Bank, на ней представлены продукты и услуги около 200 местных компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, сферах ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и др.

Выставка-конференция продлится до 18 июня.

​ (Перевод: Нубар Кулузаде)

Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
Еще 16 субъектов МСБ представят свою продукцию на Partners and Business Baku 2022 (ФОТО)
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