В Губе проходит выставка-продажа KOB Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная выставка-продажа KOB Fest, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, проходит 18 июня в Губинском районе.

Как сообщили в субботу Trend в агентстве, на организованной в парке Низами выставке-продаже KOB Fest представлено и продается более 1000 наименований сельскохозяйственной продукции, мучных изделий, готовой еды, промышленных, текстильных товаров, а также изделий ручной работы художников и мастеров. Наряду с продукцией местного производства, на ярмарке также представлены услуги субъектов МСБ.

Параллельно в рамках KOB Fest была организована культурно-развлекательная программа.

Мероприятие организовано с целью поддержки реализации продукции малых и средних предприятий Губы и близлежащих районов, продвижения местной продукции, а также расширения контактов между производителями и поставщиками.

Отметим, что работа выставки KOB Fest продлится до 20:00. Ранее аналогичное мероприятие было организовано в Баку, Шамкире, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте. На этих мероприятиях свою продукцию и услуги представили более 300 микро- и малых предприятий. Очередной KOB Fest планируется провести 7 июля в Шеки.