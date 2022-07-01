Австрийские компании планируют реализацию в Азербайджане проектов в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Австрийские компании планируют реализацию в Азербайджане проектов в различных областях в 2022 году.

Об этом Trend сообщили в министерстве по европейским и международным делам Австрии.

"Поскольку австрийские компании активно работают по всему миру, обладая опытом в областях возобновляемых источников энергии и туризма, мы убеждены, что их знания и опыт могут быть полезны и в Азербайджане. Безусловно, в ближайшие месяцы будут реализованы многие проекты", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в связи с этим Азербайджан посетила экономическая миссия в составе представителей нескольких десятков австрийских компаний совместно с экономической комиссией с предложениями по конкретным инвестиционным проектам в областях гидроэнергетики и ветроэнергетики.

В министерстве также сказали, что между Азербайджаном и Австрией ожидается активное сотрудничество в железнодорожной сфере.

"Азербайджанские и австрийские железные дороги имеют долгую историю стратегического сотрудничества, которое, безусловно, будет развиваться и дальше, поскольку война в Украине повысила важность так называемого Среднего коридора [Транскаспийского международного транспортного маршрута]", - сказали в ведомстве.

Говоря об энергетическом кризисе, вызванном войной в Украине, в министерстве отметили, что в этом контексте экономики мира пытаются сократить импорт из России в сегменте ископаемого топлива.

"Азербайджан - один из старейших и важнейших нефтегазовых регионов мира, и его роль еще больше возрастет в свете нынешнего энергетического кризиса, вызванного войной в Украине, поскольку наиболее важные экономики мира пытаются сократить импорт из России в сегменте ископаемого топлива", - сказали в ведомстве.

У Азербайджана и Австрии имеются посольства и торговые представительства, действующие в обеих странах, отличные деловые контакты, которые значительно укрепились в этом году, заключили в министерстве.

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