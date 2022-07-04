В Нур-Султане пройдет 18-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым отправилась в Казахстан для участия в 18-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан - Казахстан, которое состоится пятого июля в городе Нур-Султан.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана, в рамках заседания планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 17-го заседания межправкомиссии, обсудить сотрудничество двух стран в торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, промышленной и информационно-коммуникационной областях, сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Отметим, что сопредседателем межправкомиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с казахстанской - заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)