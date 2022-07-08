Новый формат транспортного сотрудничества Азербайджан-Турция-Казахстан служит укреплению безопасности в регионе

БАКУ /Trend/ - Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области транспорта и коммуникаций между Азербайджаном, Турцией и Казахстаном - очень важное, с точки зрения выстраивания международной и региональной политики, событие. Оно предшествует саммиту каспийских государств, который пройдет 29 июня в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сказал Trend турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер, Азербайджан постепенно превращается в транспортный узел в направлениях востока, севера и северо-востока.

"Турция и тюркоязычные страны через территорию Азербайджана могут выйти на рынки по вышеуказанным направлениям. Что касается казахстанской стороны, я полагаю, что в дальнейшем усилится морское сообщение между Азербайджаном и этой страной для транспортировки казахстанского зерна и нефти на рынки Ближнего Востока", - отметил Озер.

Он также сказал, что в нынешнем году на фоне конфликта между Москвой и Киевом ожидаются рост поставок зерна из Казахстана на международные рынки, а также увеличение объема его производства.

Кроме того, по словам Озера, в этом контексте важно отметить реализацию Зангезурского коридора.

"Данный коридор играет ключевую роль в диверсификации новых маршрутов между этими странами. В ближайшее время, считаю, приоритетным вопросом для Азербайджана будет запуск именно Зангезурского коридора", - добавил он.

В свою очередь доктор философии по экономике Ильгар Велизаде сказал, что достижение этого соглашения говорит об усилении сотрудничества во всех форматах, новый трехсторонний формат Азербайджан - Казахстан - Турция давно назревал и сегодня фокусируется на основных экономических и транспортных вопросах.

"В последние годы товарооборот между Турцией и Казахстаном, Азербайджаном и Турцией, Азербайджаном и Казахстаном стал значительно расти. Также активизировались связи по политическим линиям, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Этот формат является еще одним свидетельством того, что потенциал трехстороннего взаимодействия достаточно большой, особенно на фоне глобальных рисков, а также стабилизации и усиления безопасности в регионе", - сказал Велизаде.

Он отметил, что все форматы сотрудничества, которые формируются в нашем регионе, в основном формируются по инициативе Азербайджана.

"Их основы и база, прежде всего, заложены в общих логистических схемах и транспортных коммуникациях. Для нас стержневыми коммуникациями выступает ТМТМ. Однако в последние годы мы говорим о диверсификации и создании новых маршрутов, и в этом смысле на встрече стороны активно обсудили и Зангезурский коридор. Мне кажется, что новым маршрутом, который будет пролегать по нашему региону, как раз станет Зангезурский транспортный коридор", - сказал Велизаде.

Он добавил, что по итогам 2022 года ожидается значительный рост транзитных грузоперевозок.

"Прежде всего, это обусловлено на фоне военных действий между Россией и Украиной, перенаправлением грузов на наш регион. Основными странами, которые принимают потоки грузов из России и Европы, являются Азербайджан и Казахстан. Это повышает их транзитный потенциал", - сказал Велизаде.

Напомним, что 27 июня 2022 года министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана - Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Мухтар Тлеуберди подписали Бакинскую декларацию о сотрудничестве в сфере транспорта и коммуникаций.