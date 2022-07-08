Азербайджан и Глобальная сеть предпринимателей обсудили возможности совместного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в рамках рабочего визита в США встретился с директором Глобальной сети предпринимателей Джонатаном Ортмансом. Об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

На встрече была предоставлена ​​информация о поддержке и услугах, оказываемых агентством малым и средним предприятиям, новшествах, предусмотренных в этой сфере.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки МСБ и возможностям совместного сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)