Visa готова поддерживать глобальных финансовых игроков в выходе на рынок Азербайджана - вице-президент (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Visa готова поддерживать глобальных финансовых игроков в выходе на рынок Азербайджана.

Об этом сказала в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, между Visa и Азербайджаном налажено широкое сотрудничество в сфере развития платежей, в том числе цифровых, и платежного бизнеса.

"Среди основных направлений можно выделить сотрудничество с банками, а с недавних пор - и с другими новыми игроками платежной сферы. Мы искренне рады, что у Visa в Азербайджане налажены открытые и конструктивные взаимосвязи. Примерами такого сотрудничества является первый запуск в Азербайджане технологии Visa Token Service (токенизация) в 2019 году, которая стала основой для выстраивания следующего уровня услуг. Например, на основе токенизации в Азербайджане в конце 2021 года была запущена услуга Apple Pay. Кроме того, этот сервис стал огромным импульсом для развития платежного бизнеса в Азербайджане. По сути, уже сегодня многие платят с помощью мобильных телефонов и "умных" часов, не используя банковские карты. Мы наблюдаем чрезвычайно большой рост транзакций при помощи Apple Pay. Мы готовы оказать необходимую поддержку другим глобальным игрокам, когда они будут готовы выйти на рынок Азербайджана. Visa готова с ними сотрудничать", - сказала Дорош.

Региональный менеджер также отметила пользу токенизации в сфере электронной коммерции (когда токены используются при онлайн - оплате). Оплата при помощи токенизации позволяет обеспечить максимальную безопасность, удобство и скорость. Согласно итогам недавнего исследования Visa, 59 процентов, или около шести миллионов жителей Азербайджана имеют одну банковскую карту, 19 процентов - две и более. При этом доля оплаты банковской картой онлайн в структуре расходов азербайджанцев составляет 16 процентов.

"Visa активно сотрудничает с финансовыми институтами и в области поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). В качестве одного из примеров такого сотрудничества можно назвать глобальный проект She’s Next, который также был реализован в Азербайджане. Помимо важной миссии поддержки женского лидерства, проект ориентирован на развитие местного бизнеса через обучение. Для этого необходимо обеспечить широкую сеть приема безналичных платежей, что критически влияет не только на их рентабельность, но и на экономику страны. Рост числа онлайн-платежей повышает прозрачность в сфере ведения бизнеса, налоговых поступлений, что позволяет государству наращивать бюджетные поступления и, соответственно, увеличивать социальные и прочие выплаты. Чем больше компаний МСБ участвует в цифровой экономике, тем сильнее становится экономика государства. Кроме того, хочу подчеркнуть, что сегодня пока еще небольшой процент онлайн-платежей приходится на регионы Азербайджана. В сфере безналичной оплаты в Баку никто с проблемами не сталкивается, однако мы понимаем, что за пределами столицы над развитием инфраструктуры и финансовой грамотности компании Visa, банкам - партнерам и государству еще есть над чем поработать, чтобы возможности цифровой оплаты имелись не только в крупных городах, но и в регионах", - сказала Дорош.

Также она отметила, что Visa совместно с Kapital Bank уже сделала первый шаг в этом направлении.

"Запуск решения Mobile Pos на основе технологии Visa Tap to Phone позволяет на базе мобильного телефона на платформе Android принимать безналичные платежи. Мы очень активно работаем с банками Азербайджана для того, чтобы развивать это направление", - отметила региональный менеджер.

По ее словам, выход на рынок таких глобальных игроков, как Apple Pay, Google Pay и PayPal, сопровождается взрывным ростом количества транзакций.

"Это связано с такими факторами, как удобство и появление новых сегментов безналичных инструментов для онлайн-платежей. Для совершения какого-либо платежа нет необходимости доставать кошелек, банковскую карту или наличные - можно с легкостью использовать для этого мобильный телефон или "умные" часы. Кроме того, очень удобной является оплата при помощи Apple Pay и Google Pay услуг транспорта, в частности такси. Выход таких игроков на новые рынки открывает новые сегменты развития безналичных платежей", - сказала Дорош.

Она также сообщила, что за последние пять лет Visa инвестировала в развитие своей кибербезопасности более девяти миллиардов долларов.

"При создании любого решения обязательным этапом является обеспечение элементов безопасности. Конечно, мошенничество всегда присутствует в онлайн - среде. Эффективная борьба с ним, чем мы занимаемся уже на протяжении 60 лет, позволила нам завоевать доверие как наших партнеров, так и пользователей банковских карт. Наша компания инвестирует очень большие средства в развитие кибербезопасности. На протяжении последних пяти лет компания Visa инвестировала более девяти миллиардов долларов в развитие кибербезопасности, в частности, в работу систем по борьбе с мошенничеством. Для создания решения от конкретных видов мошенничества мы инвестировали 500 миллионов долларов в искусственный интеллект и инфраструктуру данных. Это решение состоит из 60 видов барьеров на пути мошенничества. Его использование позволило нам в 2021 году предотвратить мошеннические операции на очень крупные суммы. Одно только решение Visa Advanced Authorization помогло в 2021 году защитить от мошенничества средства клиентов на 26 миллиардов долларов. Постоянное совершенствование технологий и развитие финансовой грамотности среди наших пользователей помогает нам принимать очень эффективные решения для противодействия киберпреступникам", - сказала Дорош.