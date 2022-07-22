В Азербайджане создан единый центр управления транзитными грузами

БАКУ /Trend/ - На заседании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Азербайджана, прошедшем под председательством министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, принято решение о создании единого штаба по управлению транзитными грузоперевозками.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, основная цель работы штаба - упрощение и электронизация процедур на погранично-пропускных пунктах, совершенствование процессов синхронизированного планирования и управления транзитными операциями посредством единого диспетчера. Штаб будет осуществлять мониторинг операций и регулярно представлять отчеты в секретариат Координационного совета. В штабе также будет создан колл-центр для оперативного решения проблем грузоперевозчиков во время транзита.

Также были подписаны "Процедурные правила по управлению операциями при перевозке транзитных грузов", осуществляемыми на территории Бакинского международного морского порта. Документ регламентирует процессы обработки грузов, последовательность операций и оформление сроков. Было принято решение о подписании аналогичных процедурных правил и для других погранично-пропускных пунктов.

Как было отмечено, по итогам исследований местных и зарубежных специалистов составлена «Транзитная дорожная карта». Эта карта определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для полного раскрытия транзитного потенциала страны.

Кроме того, было отмечено, что транзитные грузоперевозки в направлениях Восток-Запад и Север-Запад (без учета трубопровода), по сравнению с январем-июнем 2021 года, выросли за аналогичный период текущего года соответственно на 325 тысяч тонн (на 15 процентов) и 873 тысячи тонн (на 205 процентов), до 2,5 миллиона тонн и 1,3 миллиона тонн соответственно. За январь-июнь 2022 года транспортировка нефти туркменского происхождения по нефтепроводу БТД по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась на 746 тыс. тонн (155%) и составила 1,2 млн тонн. За первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года транспортировка нефтепродуктов (в частности казахстанского происхождения) по железной дороге в направлении Ялама - Бёюк Кесик увеличилась на 772 тысячи тонн (рост на 707 процентов) и составила 0,9 миллиона тонн.

На заседании состоялся обмен мнениями о динамичной тарифной политике перевозок по железной дороге для обеспечения грузопотока через Азербайджан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)