Всемирно известное мероприятие в сфере телекоммуникаций состоится в Баку

БАКУ /Trend/ - 21-22 июня 2023 года в Баку впервые состоится всемирно известное мероприятие в сфере телекоммуникаций “Capacity Caucasus & Central Asia – 2023”, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал Capacity Media.

Мероприятие соберет профессионалов сферы для проведения дискуссий в областях инфраструктуры и поставщиков цифровых услуг, начиная с электронной коммерции до электронного обучения, телемедицины и др., которые будут определять будущее телекоммуникационной отрасли — в регионе и за его пределами.

Twitter: @mariiiakhm