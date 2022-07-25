Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества и обмен опытом в сфере МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом ОАЭ в Азербайджане Мухаммедом аль-Блуши.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и ОАЭ, совместных инициативах и обмене опытом в сфере МСБ.