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Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества и обмен опытом в сфере МСБ

Экономика Материалы 25 июля 2022 17:55
Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества и обмен опытом в сфере МСБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом ОАЭ в Азербайджане Мухаммедом аль-Блуши.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и ОАЭ, совместных инициативах и обмене опытом в сфере МСБ.

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