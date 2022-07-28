Названа дата оглашения Центробанком Азербайджана решения о параметрах процентного коридора

БАКУ /Trend/ - Названа дата оглашения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) очередного решения о параметрах процентного коридора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

«Следующее решение Правления ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано 29 июля, в 10:30», - говорится в сообщении.

Напомним, что Центробанк Азербайджана 17 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора был сохранен на уровне 9,25 процента, а нижний – 6,25 процента.