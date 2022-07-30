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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 30 июля 2022 10:45 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

11 июля

1,7

25 июля

1,7

12 июля

1,7

26 июля

1,7

13 июля

1,7

27 июля

1,7

14 июля

1,7

28 июля

1,7

15 июля

1,7

29 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,004 маната и составил 1,7338 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 июля

1,7154

25 июля

1,7346

19 июля

1,7229

26 июля

1,7383

20 июля

1,7419

27 июля

1,7254

21 июля

1,7377

28 июля

1,7348

22 июля

1,7309

29 июля

1,7361

Средний курс за неделю

1,7298

Средний курс за неделю

1,7338

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0022 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0284 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 июля

0,0298

25 июля

0,0295

19 июля

0,0297

26 июля

0,0291

20 июля

0,0301

27 июля

0,0283

21 июля

0,0310

28 июля

0,0279

22 июля

0,0295

29 июля

0,0273

Средний курс за неделю

0,0300

Средний курс за неделю

0,0284

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0009 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0952 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 июля

0,0977

25 июля

0,0956

19 июля

0,0973

26 июля

0,0953

20 июля

0,0968

27 июля

0,0952

21 июля

0,0967

28 июля

0,0952

22 июля

0,0959

29 июля

0,0947

Средний курс за неделю

0,0969

Средний курс за неделю

0,0952
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