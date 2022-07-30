Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 11 июля 1,7 25 июля 1,7 12 июля 1,7 26 июля 1,7 13 июля 1,7 27 июля 1,7 14 июля 1,7 28 июля 1,7 15 июля 1,7 29 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,004 маната и составил 1,7338 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 июля 1,7154 25 июля 1,7346 19 июля 1,7229 26 июля 1,7383 20 июля 1,7419 27 июля 1,7254 21 июля 1,7377 28 июля 1,7348 22 июля 1,7309 29 июля 1,7361 Средний курс за неделю 1,7298 Средний курс за неделю 1,7338

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0022 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0284 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 июля 0,0298 25 июля 0,0295 19 июля 0,0297 26 июля 0,0291 20 июля 0,0301 27 июля 0,0283 21 июля 0,0310 28 июля 0,0279 22 июля 0,0295 29 июля 0,0273 Средний курс за неделю 0,0300 Средний курс за неделю 0,0284

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0009 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0952 маната за турецкую лиру.