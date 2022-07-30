Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
11 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,004 маната и составил 1,7338 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 июля
|
1,7154
|
25 июля
|
1,7346
|
19 июля
|
1,7229
|
26 июля
|
1,7383
|
20 июля
|
1,7419
|
27 июля
|
1,7254
|
21 июля
|
1,7377
|
28 июля
|
1,7348
|
22 июля
|
1,7309
|
29 июля
|
1,7361
|
Средний курс за неделю
|
1,7298
|
Средний курс за неделю
|
1,7338
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0022 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0016 маната и составил 0,0284 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 июля
|
0,0298
|
25 июля
|
0,0295
|
19 июля
|
0,0297
|
26 июля
|
0,0291
|
20 июля
|
0,0301
|
27 июля
|
0,0283
|
21 июля
|
0,0310
|
28 июля
|
0,0279
|
22 июля
|
0,0295
|
29 июля
|
0,0273
|
Средний курс за неделю
|
0,0300
|
Средний курс за неделю
|
0,0284
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0009 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0017 маната и составил 0,0952 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 июля
|
0,0977
|
25 июля
|
0,0956
|
19 июля
|
0,0973
|
26 июля
|
0,0953
|
20 июля
|
0,0968
|
27 июля
|
0,0952
|
21 июля
|
0,0967
|
28 июля
|
0,0952
|
22 июля
|
0,0959
|
29 июля
|
0,0947
|
Средний курс за неделю
|
0,0969
|
Средний курс за неделю
|
0,0952