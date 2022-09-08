Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В ноябре делегация Орловской области РФ планирует посетить Азербайджан с бизнес-миссией.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, об этом было сказано на видеоконференции в рамках проекта минпромторга России "Час с Торгпредом" представителей бизнеса Орловской области и торгпредства России в Азербайджане.

В рамках конференции торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества России с Азербайджаном, ответил на вопросы компаний.

Участники мероприятия смогли получить консультацию касательно сертификации продукции, поиска и работы с потенциальными азербайджанскими партнерами. Было отмечено, что эффективными инструментами работы на рынке Азербайджана являются очные бизнес-миссии и участие в проводимых в Баку специализированных выставках, говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Орловского регионального Центра поддержки экспорта Инесса Волкова проинформировала участников видеоконференции, что Центр поддержки экспорта в ноябре 2022 г. планирует очную бизнес-миссию компаний Орловской области в Азербайджан.

"В ходе бизнес-миссии для каждой компании при поддержке торгпредства России будут организованы B2B встречи с потенциальными азербайджанскими партнерами и посещение азербайджанских предприятий", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мероприятии, организованном совместно с Центром поддержки экспорта Орловской области приняли участие торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, член правительства Орловской области – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, руководитель Орловского регионального Центра поддержки экспорта Инесса Волкова, а также руководители и специалисты 15 предприятий: "Савоов Фудс", "Таймлесс", "Катрина", ТД "Эксперт-Кабель", ИП Харламов М.В., "ТехноСельМаш", "Орловская крупяная компания", ТД Евромаш", "Самсон", "Прохим", ТД «Альфапластик», «НИРТЭК ГРУПП», ТД "Фабер", "ЭНТЭ" и "ПК Потенциал".