ЦБ Азербайджана обнародовал объем покупки валюты с начала года

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) в январе - августе 2022 года приобрел на валютном рынке инвалюту на сумму 606,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

«На валютных аукционах, организованных Центробанком, сохраняется тенденция превышения предложения над спросом. В целом в 77 процентах аукционов, проведенных с начала этого года, предложение превысило спрос. В результате у Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) имеется значительная экономия валютных ресурсов», - говорится в сообщении ЦБА.

Отмечается, что в апреле - августе ЦБА приобрел инвалюту на сумму 473,8 миллиона долларов.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана в 2021 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел инвалюту на сумму 245 миллионов долларов.