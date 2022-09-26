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Официальный курс маната к мировым валютам на 26 сентября

Экономика Материалы 26 сентября 2022 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6368 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6368

1 австралийский доллар

AUD

1,1036

1 аргентинский песо

ARS

0,0117

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,323

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,094

100 южнокорейских вон

KRW

0,1186

1 чешская крона

CZK

0,0665

100 чилийских песо

CLP

0,1753

1 китайский юань

CNY

0,2373

1 датская крона

DKK

0,2201

1 грузинский лари

GEL

0,601

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,7924

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1491

1 швейцарский франк

CHF

1,7261

1 израильский шекель

ILS

0,4843

1 канадский доллар

CAD

1,2469

1 кувейтский динар

KWD

5,4708

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0208

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3697

1 мексиканский песо

MXN

0,0836

1 молдавский лей

MDL

0,0877

1 египетский фунт

EGP

0,0872

1 норвежская крона

NOK

0,1584

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3441

1 российский рубль

RUB

0,0296

1 сингапурский доллар

SGD

1,184

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1759

1 турецкая лира

TRY

0,0922

1 тайваньский доллар

TWD

0,0533

1 таджикский сомони

TJS

0,168

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,179

1 новозеландский доллар

NZD

0,9712

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