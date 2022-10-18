Обнародовано число иностранцев, купивших недвижимость в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число иностранцев и лиц без гражданства, которые приобрели недвижимость в Азербайджане в прошлом году и в первом полугодии текущего года.

Как сообщили во вторник Trend в ответ на запрос в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, за указанный период недвижимость в Азербайджане приобрели граждане 40 стран.

В первой тройке по этому показателю граждане России, Грузии и Турции.

С полным списком стран, граждане которых купили недвижимость в Азербайджане за указанный период, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)