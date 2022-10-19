Ассоциация банков и Коллегия адвокатов Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Коллегия адвокатов Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на АБА, меморандум подписали председатель президиума Ассоциации банков Закир Нуриев и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Председатель президиума АБА отметил, что данный документ будет способствовать дальнейшему совершенствованию соответствующих процессов в судебно-правовой сфере, в том числе повышению уровня профессионализма адвокатов, юристов в банковской сфере.

"Это позволит провести анализ законодательных актов, нормативно-правовых документов, касающихся банковской и финансовой системы, и подготовить необходимые предложения в данном направлении, обеспечить профессиональное участие юристов в разработке соответствующих законодательных инициатив, касающихся финансово-банковской системы, подготовке обоснованных предложений в соответствующие органы и осуществление других мероприятий, относящихся к данному роду деятельности", - сказал Закир Нуриев.

В свою очередь Анар Багиров подчеркнул, что подписание данного меморандума позволит объединить усилия в направлении расширения общих интересов, реальных возможностей и взаимного сотрудничества, создания и развития активных связей в области преподавания, обучения и научно-исследовательских работ, а также оказать необходимую поддержку коллегией в подготовке нормативных, образовательных и других материалов.

Он добавил, что в составе коллегии адвокатов создан комитет по предпринимательскому праву.