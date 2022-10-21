Пропускная способность терминала Зангиланского международного аэропорта рассчитана на 200 пассажиров в час – директор (ФОТО/ВИДЕО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Пропускная способность терминала Зангиланского международного аэропорта рассчитана на 200 пассажиров в час.

Об этом Карабахскому бюро Trend сказал в пятницу директор Зангиланского международного аэропорта Вугар Гасанов, который является уроженцем Зангиланского района.

"Будучи уроженцем Зангиланского района, я сегодня очень рад находиться здесь вместе с вами. Касательно технических деталей аэропорта, асфальтобетонная взлетно-посадочная полоса составляет 3000 метров в длину и 60 метров в ширину, позволяет принимать широкофюзеляжные самолеты. Плошадь перрона аэропорта составляет 60 тысяч кв.м., что обеспечит осуществление полетов в международный аэропорт в Зангилане в соответствии со стандартами ICAO и IATA", - сказал он.

По словам Гасанова, площадь здания терминала международного аэропорта составляет 5000 кв.м. и соответствует современным мировым требованиям.

"Пропускная способность терминала рассчитана на 200 пассажиров в час. Он обустроен VIP-залом, кафе, медпунктом и офисными комнатами. Построена Вышка Управления Воздушным Движением, полностью оснащенная автоматизированными системами управления возздушного движения и авиационной связи. Для обеспечения безопасности полётов в соответствии с международными требованиями ICAO внедрены современные аэронавигационные системы обеспечения полётов ведущих производителей из Италии и Германии. В короткие сроки установлены и введены в эксплуатацию инструментальные системы посадки ILS/DME, средства навигации ВС на маршруте VOR/DME, автоматизированные системы авиационно-метеорологического наблюдения, первичная и вторичная радиолокационная система. Все системы прошли регистрацию в международных авиационных каталогах İCAO и Евроконтроля", - добавил он.

Как отметил Гасанов, в Зангиланском аэропорту построены вспомогательные здания, трансформаторная подстанция, котельная, сооружены резервуары для воды.



"Завершено строительство двухцепной линии электропередачи 35 кВ протяженностью около 10 км. Пробурена артезианская скважина глубиной 230 метров для обеспечения водой", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)