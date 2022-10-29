Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 октября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
28 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0236 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0258 маната и составил 1,6913 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 октября
|
1,6555
|
24 октября
|
1,6741
|
18 октября
|
1,6763
|
25 октября
|
1,6796
|
19 октября
|
1,6727
|
26 октября
|
1,6926
|
20 октября
|
1,6625
|
27 октября
|
1,7125
|
21 октября
|
1,6606
|
28 октября
|
1,6977
|
Средний курс за неделю
|
1,6655
|
Средний курс за неделю
|
1,6913
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0275 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 октября
|
0,0271
|
24 октября
|
0,0276
|
18 октября
|
0,0274
|
25 октября
|
0,0276
|
19 октября
|
0,0275
|
26 октября
|
0,0276
|
20 октября
|
0,0275
|
27 октября
|
0,0276
|
21 октября
|
0,0276
|
28 октября
|
0,0272
|
Средний курс за неделю
|
0,0274
|
Средний курс за неделю
|
0,0275
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 октября
|
0,0915
|
24 октября
|
0,0914
|
18 октября
|
0,0915
|
25 октября
|
0,0914
|
19 октября
|
0,0915
|
26 октября
|
0,0914
|
20 октября
|
0,0915
|
27 октября
|
0,0914
|
21 октября
|
0,0914
|
28 октября
|
0,0914
|
Средний курс за неделю
|
0,0915
|
Средний курс за неделю
|
0,0914