Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 октября 1,7 24 октября 1,7 18 октября 1,7 25 октября 1,7 19 октября 1,7 26 октября 1,7 20 октября 1,7 27 октября 1,7 21 октября 1,7 28 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0236 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0258 маната и составил 1,6913 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 октября 1,6555 24 октября 1,6741 18 октября 1,6763 25 октября 1,6796 19 октября 1,6727 26 октября 1,6926 20 октября 1,6625 27 октября 1,7125 21 октября 1,6606 28 октября 1,6977 Средний курс за неделю 1,6655 Средний курс за неделю 1,6913

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0275 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 октября 0,0271 24 октября 0,0276 18 октября 0,0274 25 октября 0,0276 19 октября 0,0275 26 октября 0,0276 20 октября 0,0275 27 октября 0,0276 21 октября 0,0276 28 октября 0,0272 Средний курс за неделю 0,0274 Средний курс за неделю 0,0275

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.