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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 29 октября 2022 12:05 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 октября

1,7

24 октября

1,7

18 октября

1,7

25 октября

1,7

19 октября

1,7

26 октября

1,7

20 октября

1,7

27 октября

1,7

21 октября

1,7

28 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0236 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0258 маната и составил 1,6913 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 октября

1,6555

24 октября

1,6741

18 октября

1,6763

25 октября

1,6796

19 октября

1,6727

26 октября

1,6926

20 октября

1,6625

27 октября

1,7125

21 октября

1,6606

28 октября

1,6977

Средний курс за неделю

1,6655

Средний курс за неделю

1,6913

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0275 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 октября

0,0271

24 октября

0,0276

18 октября

0,0274

25 октября

0,0276

19 октября

0,0275

26 октября

0,0276

20 октября

0,0275

27 октября

0,0276

21 октября

0,0276

28 октября

0,0272

Средний курс за неделю

0,0274

Средний курс за неделю

0,0275

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0914 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 октября

0,0915

24 октября

0,0914

18 октября

0,0915

25 октября

0,0914

19 октября

0,0915

26 октября

0,0914

20 октября

0,0915

27 октября

0,0914

21 октября

0,0914

28 октября

0,0914

Средний курс за неделю

0,0915

Средний курс за неделю

0,0914
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