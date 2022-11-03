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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 ноября

Экономика Материалы 3 ноября 2022 09:31 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 ноября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье ноября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6719 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6719

1 австралийский доллар

AUD

1,0825

1 аргентинский песо

ARS

0,0108

1 белорусский рубль

BYN

0,6732

1 бразильский реал

BRL

0,3303

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0933

100 южнокорейских вон

KRW

0,1197

1 чешская крона

CZK

0,0682

100 чилийских песо

CLP

0,1804

1 китайский юань

CNY

0,2327

1 датская крона

DKK

0,2246

1 грузинский лари

GEL

0,6172

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9407

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1535

1 швейцарский франк

CHF

1,6966

1 израильский шекель

ILS

0,4777

1 канадский доллар

CAD

1,2417

1 кувейтский динар

KWD

5,4845

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0204

100 ливанских фунтов

LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3583

1 мексиканский песо

MXN

0,0865

1 молдавский лей

MDL

0,0884

1 египетский фунт

EGP

0,0706

1 норвежская крона

NOK

0,1628

100 узбекских сомов

UZS

0,0153

1 польский злотый

PLN

0,3556

1 российский рубль

RUB

0,0277

1 сингапурский доллар

SGD

1,2004

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1817

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0528

1 таджикский сомони

TJS

0,1668

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,1543

1 новозеландский доллар

NZD

0,9917

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